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Eski Başbakandan skandal savunma. Karantinada yaptıklarını kabul etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını sırasında parlamentoyu yanılttığını kabul etti. Johnson yaptığı savunmasında, "iyi niyetli" olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:29
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Eski Başbakan, karantinada yaptıklarını kabul etti

Eski Başbakandan skandal savunma. Karantinada yaptıklarını kabul etti
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İngiliz parlamentosu Ayrıcalıklar Komitesi, salgın sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında, Johnson'ın kendilerine sunduğu 52 sayfalık yazılı savunmayı yayımladı.

Eski Başbakan Johnson, savunmasında, karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiğini kabul etti ancak açıklamalarını "iyi niyetle" yaptığını belirtti. Johnson, "Bu soruşturmada, parlamentoyu 'kasıtlı olarak' veya 'sorumsuzca' yanlış yönlendirdiğim iddiasını destekleyen hiçbir kanıt olmadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Johnson, herhangi bir etkinliğin, Kovid-19 kurallarını ihlal etmiş olabileceğine dair bir uyarı veya tavsiye aldığını gösteren tek bir belgenin bile olmadığını savundu.

PARLAMENTERLERİN SORULARINI YANITLAYACAK

Savunmasında, soruşturmayı yürüten Ayrıcalıklar Komitesini de eleştiren Johnson, komitenin ara raporunda yer alan, bazı toplantılara bizzat katıldığı için Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin kılavuzun ihlal edildiğinin kendisi için "aşikar" olduğu iddialarını da reddetti.

Johnson, "Kurallara ve kılavuza 'açıkça' aykırı etkinlikler düzenlediğimiz ve bu etkinliklerin resmi fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirilmesine izin verdiğimiz yönündeki bir iddia mantıksızdır." ifadesini kullandı.

Boris Johnson, Başbakanlıkta Kovid-19 kurallarını ihlal eden partilere katılmasıyla ilgili parlamentoyu yanıltıcı ifadeler vermesi nedeniyle yarın düzenlenecek oturuma katılarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı bulunuyor.

KURAL İHLALİNDEN CEZA ALMIŞTI

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

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