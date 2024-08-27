Eski başbakan yardımcısı yargılanıyor

Savcılar, Cheng'in Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nı ihlal eden suçu işlediğini reddetmesi ve iddia edilen rüşvet miktarının yüksek olması nedeniyle 12 yıl hapis cezası alabileceğini belirtti.

Taoyuan Bölge Mahkemesi, Aralık 2014 ile Aralık 2022 arasında Taoyuan Belediye Başkanlığı yaptığı sırada yolsuzluk iddiasıyla soruşturma altında olan Cheng'in geçen ay tutuklanmasına ve tecritte tutulmasına karar verdi.

İlçe mahkemesi, daha önce kendisine kefaletle serbest kalma hakkı veren iki kararın daha üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından, 11 Temmuz'da yapılan kefalet duruşmasında bu kararı verdi.

Cheng'in, Guishan Bölgesi'ndeki bir arazinin tarım arazisinden sanayi geliştirme arazisine dönüştürülmesine yardımcı olmak için rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Salı günü gerçekleşen duruşmada on kişi daha hakim karşısına çıkartılırken kesin hüküm henüz açıklanmadı.