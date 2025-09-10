Eski başbakanın eşini diri diri yaktılar: Nepal'deki olaylar çığırından çıktı

Nepal’de hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi platformları engellemesi üzerine başlayan gösteriler, ülke tarihinin en şiddetli sokak olaylarından birine dönüştü. Başkent Katmandu’da polis kalabalığa ateş açtı; en az 19 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı. Tepkilerin büyümesi üzerine Başbakan Khadga Prasad Oli istifa etmek zorunda kaldı.

SİYASETÇİLERİN EVLERİ ATEŞE VERİLDİ

Göstericilerin öfkesi yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı kalmadı. Eski Başbakan Sher Bahadur Deuba ve eşi, kalabalığın saldırısına uğrayarak yaralandı. Yine eski başbakanlardan Jhala Nath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar, evinin ateşe verilmesi sonucu ağır yanıklar alarak hayatını kaybetti. Göstericiler ayrıca Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel’in ve diğer bazı siyasi liderlerin evlerini de hedef aldı.

GENÇLERİN ÖFKESİ: İŞSİZLİK VE YOLSUZLUK

Olayların merkezinde, “Z kuşağı protestoları” olarak adlandırılan gençlik hareketi bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre ülkede genç işsizlik oranı yüzde 20’ye ulaştı. Hükümet verileri, her gün yaklaşık 2 bin gencin iş bulmak için Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’ya göç ettiğini gösteriyor. Protestocular, siyasetçi çocuklarının lüks yaşamlarını sergilediği sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterirken, yolsuzluk ve kayırmacılık iddiaları da öfkeyi artırdı.

ORDU VE ULUSLARARASI ÇAĞRILAR

Olayların büyümesi üzerine Nepal ordusu ve güvenlik kurumları halka itidal çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de şiddetin durması gerektiğini vurgulayarak kapsamlı bir soruşturma talep etti. Ancak protestocular, yalnızca sosyal medya yasağına değil, ülkedeki siyasi sistemin tamamına karşı bir hesaplaşma istediklerini dile getiriyor.

GELECEK BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENDİ

Başbakan Oli’nin istifasına rağmen gösteriler durmadı. Katmandu sokaklarında on binlerce protestocu varlığını sürdürürken, hükümetin nasıl bir geçiş süreci izleyeceği belirsizliğini koruyor. Nepal’in iki komşusu Hindistan ve Çin gelişmeleri yakından izlerken, ülkenin istikrarsızlığı bölgesel dengeler açısından da endişe yaratıyor.