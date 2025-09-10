Eski başbakanın eşini diri diri yaktılar: Nepal'deki olaylar çığırından çıktı

Düzenleme: Sinan Başhan
Eski başbakanın eşini diri diri yaktılar: Nepal'deki olaylar çığırından çıktı

Nepal’de sosyal medya yasağına karşı başlayanprotestolar şiddete dönüştü. 19 kişinin ölümü, eski başbakanların evlerine saldırılar ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylar, ülkedeki derin siyasi krizi gözler önüne serdi.

Nepal’de hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi platformları engellemesi üzerine başlayan gösteriler, ülke tarihinin en şiddetli sokak olaylarından birine dönüştü. Başkent Katmandu’da polis kalabalığa ateş açtı; en az 19 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı. Tepkilerin büyümesi üzerine Başbakan Khadga Prasad Oli istifa etmek zorunda kaldı.

indir.webp

SİYASETÇİLERİN EVLERİ ATEŞE VERİLDİ

Göstericilerin öfkesi yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı kalmadı. Eski Başbakan Sher Bahadur Deuba ve eşi, kalabalığın saldırısına uğrayarak yaralandı. Yine eski başbakanlardan Jhala Nath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar, evinin ateşe verilmesi sonucu ağır yanıklar alarak hayatını kaybetti. Göstericiler ayrıca Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel’in ve diğer bazı siyasi liderlerin evlerini de hedef aldı.

animkh.webp

GENÇLERİN ÖFKESİ: İŞSİZLİK VE YOLSUZLUK

Olayların merkezinde, “Z kuşağı protestoları” olarak adlandırılan gençlik hareketi bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre ülkede genç işsizlik oranı yüzde 20’ye ulaştı. Hükümet verileri, her gün yaklaşık 2 bin gencin iş bulmak için Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’ya göç ettiğini gösteriyor. Protestocular, siyasetçi çocuklarının lüks yaşamlarını sergilediği sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterirken, yolsuzluk ve kayırmacılık iddiaları da öfkeyi artırdı.

68c02717ced90.webp

ORDU VE ULUSLARARASI ÇAĞRILAR

Olayların büyümesi üzerine Nepal ordusu ve güvenlik kurumları halka itidal çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de şiddetin durması gerektiğini vurgulayarak kapsamlı bir soruşturma talep etti. Ancak protestocular, yalnızca sosyal medya yasağına değil, ülkedeki siyasi sistemin tamamına karşı bir hesaplaşma istediklerini dile getiriyor.

33b90ac3d57cabe06490308aeef00667.webp

GELECEK BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENDİ

Başbakan Oli’nin istifasına rağmen gösteriler durmadı. Katmandu sokaklarında on binlerce protestocu varlığını sürdürürken, hükümetin nasıl bir geçiş süreci izleyeceği belirsizliğini koruyor. Nepal’in iki komşusu Hindistan ve Çin gelişmeleri yakından izlerken, ülkenin istikrarsızlığı bölgesel dengeler açısından da endişe yaratıyor.

Son Haberler
İYİ Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, çalışkanlığı ve sempatikliğiyle dikkat çekiyor
İYİ Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, çalışkanlığı ve sempatikliğiyle dikkat çekiyor
Bolivya'da Brezilya bayramı
Bolivya'da Brezilya bayramı
Manisa'da tarlada dikkat çeken durum: Dalından satışla ekonomiye katkı!
Manisa'da tarlada dikkat çeken durum: Dalından satışla ekonomiye katkı!
Osmanlı torunu iktidarı yerden yere vurdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu…
Osmanlı torunu iktidarı yerden yere vurdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu…
Sebahattin Ali'nin izleri müzede yaşatılacak! Aldırma Gönül'ün yazıldığı duvarlar yeniden hayat buldu! Tarihi Sinop Cezaevi hafıza müzesine dönüştü
Sebahattin Ali'nin izleri müzede yaşatılacak! Aldırma Gönül'ün yazıldığı duvarlar yeniden hayat buldu! Tarihi Sinop Cezaevi hafıza müzesine dönüştü