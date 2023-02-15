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Shaq'ten olay itiraf: Onun gibi olmak isterdim

Shaquilla O'Neal'dan Lebron James'e duyduğu kıskançlığı itiraf etti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:38
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Eski basketbolcudan James'e olay itiraf

Shaq'ten olay itiraf: Onun gibi olmak isterdim
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 'GOAT' tartışmalarında yer almasına yönelik duyduğu kıskançlığı itiraf etti.

JAMES'A ÖVGÜ YAĞDIRDI
James, geçtiğimiz hafta NBA tarihinin sayı krallığına ulaştıktan sonra, O'Neal şaka yollu bir şekilde Lakers yıldızını kendisini tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu olarak tanımlamaya çağırmıştı.
James'in bu polemikten kaçınmaya çalışmasının ardından ise, O'Neal kendisinin bu başarıyı yakalamış olması durumunda Lakers yıldızı kadar alçakgönüllü olamayacağını itiraf etti:

"HERKES ÇOK İSTERDİ"
"Profesyonel bir kıskançlık anıydı. Ben olsam o 19 saniye boyunca hep kibirli davranırdım. Onun mütevazi bir çocuk olduğunu biliyorum ve 'En iyisi kim tartışmalarına bulaşmak istemiyorum' tarzı bir cevap vereceğinin farkındaydım. Bu tartışmaları kıskanıyorum açıkçası. Öyle bir pozisyonda olmayı herkes çok isterdi."

38 yaşındaki James, 7 Şubat'ta Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a 133-130 yenildiği karşılaşmada Kareem Abdul-Jabbar'ın 38.387 sayılık rekorunu geride bırakarak, NBA'de tüm zamanların en skorer ismi olmuştu.

O'Neal ise, 28.596 sayıyla tüm zamanlar listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

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