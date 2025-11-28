Kayseri'de gazeteci Azim Deniz, Besiktaş’ın Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinden vazgeçmesinden sonra istifa eden dönemin yöneticisi Serhat Çetinsaya hakkında bir haber yaptı. Bunun üzerine Çetinsaya, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Azim Deniz, Serhan Çetinsaya'nın kendisine ağır küfürler, ahlaki sınırları aşan ifadeler, aile bireylerine yönelik küçük düşürücü sözler, tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çetinsaya 'Hesap benim değil' savunması yaptı. Mahkeme ise mesajların sanığın kullandığı hesaptan gönderildiğini, ifadenin sanığa ait olduğunu ve tehdit unsurlarının gerçekleştiğini belirledi. Heyet, kullanılan sözlerin; toplum ahlakına aykırı, onur kırıcı, gazetecinin aile yaşantısına yönelik saldırı niteliğinde olduğunu vurgulayarak tehditlerin ise 'ciddi korku oluşturmaya elverişli' olduğuna kanaat getirdi.

Mahkeme, Serhan Çetinsaya'ya 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezası (1500 TL), 'tehdit' suçundan 30 gün adli para cezası verdi. Ayrıca hakaret yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanarak Çetinsaya 5 yıl denetim süresine alındı. Kararda son dönemde gazetecilere yönelik sosyal medya saldırılarının arttığı, bu durumun basın özgürlüğünü ve demokratik düzenini zedelediği de belirtildi.