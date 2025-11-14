Hakkında çıkan maddi çöküş iddialarını canlı yayında yalanlayan Mehmet Ali Erbil, “Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma ve torunlarıma yetecek kadar servetim var” dedi.

Kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle ile dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu kez mal varlığıyla ilgili sözleriyle gündeme düştü.

Ünlü şovmenin bir süredir maddi olarak zor günler geçirdiği, geçinmekte güçlük çektiği ileri sürülmüştü. Erbil canlı yayında sessizliğini bozarak servetinin detaylarını ilk kez açıkladı.

‘TORUNLARIMA YETECEK KADAR SERVETİM VAR’

Mehmet Ali Erbil, maddi çöküşte olduğu ileri sürülen haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Erbil, “Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar ediyor. Eski eşlerime verdiğim evlerin toplam değeri de 10 milyon doları bulur. Hiçbir zaman kumarda tüm varlığımı kaybetmedim. Çocuklarımın ve ailemin geleceğini hep garanti altına aldım.”

Ünlü şovmen, çocuklarının geleceğine de önemli yatırımlar yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“17 yaşındaki çocuğum Londra’da eğitim alacak. Onun için gereken her şeyi daha şimdiden planladım. Hiç çalışmasam bile bana da, çocuklarıma da, torunlarıma da yetecek kadar bir servetim var.”