Eski NBA yıldızı 40 yaşında futbolcu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Eski NBA yıldızı 40 yaşında futbolcu oldu

Eski basketbolcu Pavel Podkolzin, 40 yaşında Rusya 4. Lig takımlarından Amkal'da futbola başladı.

Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi NBA'de forma giyen 2,26 metre boyundaki Rus Pavel Podkolzin, 40 yaşında futbol kariyerine başladı.

Rusya 4. Lig takımlarından Amkal, Podkolzin'i santrfor olarak kadrosuna kattı. Pavel Podkolzin, takımının Rusya Kupası'nda Kaluga'ya karşı 1-0 kazandığı maçta ilk 11'de forma giydi.

12.jpg

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Podkolzin'in takımıyla çıktığı ilk maçtan görüntülere yer verildi.

Podkolzin'in yeşil sahada top koşturduğu anlar, uzun boyu nedeniyle alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

14.jpg

Dallas Mavericks tarafından 2004 draftında birinci tur 21. sıradan seçilen Podkolzin, NBA'de 6 maça çıktı. Podkolzin, basketbol kariyeri boyunca Khimki başta olmak üzere ülkesinde birçok takımda görev yaptı.

Son Haberler
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek