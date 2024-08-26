Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dışişleri eski Bakanı Erato Kozaku Markulli, Kıbrıs'ta Türk çocuklarının EOKA tarafından katledildiğini söyledi. Markulli'nin yıllar sonra gelen itirafı dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dışişleri eski Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından katledildiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Eratdo Markulli, 1974 yılında Rumların Muratağa köyünde yaptığı katliam öncesinde çekilen ilkokul öğrencilerinin son fotoğrafını paylaşarak, “Tüm çocuklar EOKA B tarafından öldürüldü” diye yazdı.

Markulli, katillerin kimliklerinin bilinmesine karşın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirterek, “Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı” dedi.

eratoo.jpg

Eski Dışişleri Bakanı, aldığı tepkiler üzerine Rumların katlettiği Türklerin fotoğrafını kaldırmak yerine sosyal medya hesabında ‘kapak fotoğrafı’ olarak kullandı. Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar’da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı.

İlgili Haberler
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız
Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Öne Çıkanlar
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Son Haberler
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek Yerel Haberler
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek
Spor dünyasının acı günü. Bekir Yunus Uçar yaşamını yitirdi Spor
Spor dünyasının acı günü. Bekir Yunus Uçar yaşamını yitirdi
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi Yerel Haberler
Salda Gölü’ne giren genç geri dönemedi
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Yerel Haberler
Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Yerel Haberler
Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti Dünya
Hamas, İsrail'in yeni ateşkes şartlarını reddetti