Eski Rum Bakandan yıllar sonra gelen itiraf: Türk çocukları katledildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dışişleri eski Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından katledildiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Eratdo Markulli, 1974 yılında Rumların Muratağa köyünde yaptığı katliam öncesinde çekilen ilkokul öğrencilerinin son fotoğrafını paylaşarak, “Tüm çocuklar EOKA B tarafından öldürüldü” diye yazdı.

Markulli, katillerin kimliklerinin bilinmesine karşın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirterek, “Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı” dedi.

Eski Dışişleri Bakanı, aldığı tepkiler üzerine Rumların katlettiği Türklerin fotoğrafını kaldırmak yerine sosyal medya hesabında ‘kapak fotoğrafı’ olarak kullandı. Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar’da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı.