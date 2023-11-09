Eski sevgilinizle barışmamanız için 8 işaret

İlişkiniz bitmesine rağmen hala eski sevgilinizi aklınızdan çıkaramıyor ve unutamıyorsanız bu işaretlere dikkat edin. İşte eski aşkınıza ikinci bir şans vermemeniz gerektiğini gösteren işaretler...

Eski sevgilinizle barışmamanız için 8 işaret

İlişkiniz bittikten sonra eski sevgilinizle aynı arkadaş çevresinde sık sık karşılaşıyor olabilirsiniz ya da haksızlık ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu durum kafanızı karıştıyor ve "Acaba yeniden bir araya gelebiliriz?" diye düşünmenize neden oluyor olabilir. Bunun anlamanın çeşitli yolları var.

İşte tekrar bir araya gelmemeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olarak 8 tutum ve davranış:

1- Eski sevgilinizin tekrar bir araya gelmeyi düşündüğünü belirtse de ayrıntılar konusunda konuşmaktan kaçması

2- Eski sevgilinizin hala flört uygulamalarını kullanması

3- Yeniden bir araya gelmeyi düşündüğünü sözlerinizle ve ya eylemlerinizle belirtmenize rağmen, onun başkalarıyla görüştüğünü öğrendiyseniz

4- Sizinle konuşurken ya da mesajlaşırken arkadaşmışsınız gibi söylemlerde bulunması

5- Sizin hayatınızla gerçek anlamda ilgilenmemesi ve sizi kenarda tutmaya çalışması

6- Buluşmak için sözleştiğinizde sizin için bir fedakarlık yapmaması

7- Birlikte bir etkinlik yapmayı planladığınızda; sizinle ilgili planları sık sık iptal etmesi ya da değiştirmesi

8- Yeniden görüştüğünüzde samimi olsanız bile sizi seviyormuş gibi değil de eski bir dostuyla buluşmuş gibi davranması

Bu davranışlardan sadece birkaçı size ve eski sevgilinize uyuyorsa aranızdaki bağlantıyı tamamen koparmak ve hayatınıza devam etmek sizin için daha doğru olabilir.

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