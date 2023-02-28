Hamsik'e eski takımı talip oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor’da önemli oyuncularından, bu sezon bir süredir kaybolan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlık problemleriyle uğraşan Marek Hamsik’e, eski takımından dirsek teması var.

Futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen ve bu kararına göre hareket edecek olan Abdullah Avcı, Trabzonspor’daki sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki yıldız oyuncu için, kararını vermesini bekliyor.

Sağlığının, vücudunun ve fizik- kondisyonun el vermesi halinde en az bir sezon daha futbol oynamayı hedefleyen Hamsik’in ilk talibi ise ülkesinden geldi. Slovan Bratislava, altyapısından yetişen Marek Hamsik’i gelecek yıl kadrosunda görmek isteyen Bratislava’da, oyuncunun kendi hakkındaki kararını bekliyor.

Tecrübeli oyuncu, sakatlık problemlerini çözememesi halinde ise futbolculuk hayatını noktalayacak ve antrenörlüğe başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hamsik’in kendi teknik ekibinde yer almasını çok istediğini belirtmişti.

Hamsik’in kararında eşi Martina ile çocukları Melissa, Christian ve Lucas’ında etkili olacağı belirtilirken, Slovakya Banska doğumlu oyuncu, Slovakya A Milli Takım formasını giydiği 136 maçta 26 gole imza atmıştı.

Bu sezon bordo mavililerde; toplam 4 kulvardaki karşılaşmalar da 22 kez forma giyen Marek, Slovan Bratislava, Brescia, Napoli, IFC Göteborg gibi takımlarında formasını giymişti.

Marek’in sakatlığı devam ederken, sakatlık boyutunda da net olarak, son bir açıklama henüz yapılmadı. Tam bir ay önce çekilen MR’ın da, sağ baldır bölgesinde kas yaralanması (Gastroknemius) tespit edilen Slovak oyuncunun sağlık durumunun, mart ayı içerisinde netlik kazanması bekleniyor.