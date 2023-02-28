28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hamsik'e eski takımı talip oldu

Trabzonspor’un yıldız ismi Marek Hamsik’le, eskiden forma giydiği takım ilgilenmeye başladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:54
Takip Et

Eski takımı Hamsik'e talip çıktı

Hamsik'e eski takımı talip oldu
+
Aa
-

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor’da önemli oyuncularından, bu sezon bir süredir kaybolan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlık problemleriyle uğraşan Marek Hamsik’e, eski takımından dirsek teması var.
 Futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen ve bu kararına göre hareket edecek olan Abdullah Avcı, Trabzonspor’daki sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki yıldız oyuncu için, kararını vermesini bekliyor. 
Sağlığının, vücudunun ve fizik- kondisyonun el vermesi halinde en az bir sezon daha futbol oynamayı hedefleyen Hamsik’in ilk talibi ise ülkesinden geldi. Slovan Bratislava, altyapısından yetişen Marek Hamsik’i gelecek yıl kadrosunda görmek isteyen Bratislava’da, oyuncunun kendi hakkındaki kararını bekliyor.
Tecrübeli oyuncu, sakatlık problemlerini çözememesi halinde ise futbolculuk hayatını noktalayacak ve antrenörlüğe başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hamsik’in kendi teknik ekibinde yer almasını çok istediğini belirtmişti.
Hamsik’in kararında eşi Martina ile çocukları Melissa, Christian ve Lucas’ında etkili olacağı belirtilirken, Slovakya Banska doğumlu  oyuncu, Slovakya A Milli Takım formasını giydiği 136 maçta 26 gole imza atmıştı.
Bu sezon bordo mavililerde; toplam 4 kulvardaki karşılaşmalar da 22 kez forma giyen Marek, Slovan Bratislava, Brescia, Napoli, IFC Göteborg  gibi takımlarında formasını giymişti.
Marek’in sakatlığı devam ederken, sakatlık boyutunda da net olarak, son bir açıklama henüz yapılmadı. Tam bir ay önce çekilen MR’ın da, sağ baldır bölgesinde kas yaralanması (Gastroknemius) tespit edilen Slovak oyuncunun sağlık durumunun, mart ayı içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.