Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2017/503 KARAR NO : 2023/3135

Davacı TEPEKAYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından Davalılar DİLEK YASEMİN SOYUGENÇ, ELİF GÜLDEN SOYUGENÇ, EMRULLAH SOYUGENÇ, ŞÜKRÜ ERİŞGEN ve ZÜBEYDE GÖKDAŞ aleyhine mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davası sebebiyle; Eskişehir ili,Tepebaşı ilçesi, Mamure Mahallesi, C:39, H:124'de nüfusa kayıtlı Şevket ve Fatma'dan olma, 23/05/1966 doğumlu ŞÜKRÜ ERİŞGEN'in tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce 24/10/2023 tarihli karar ile, DAVANIN KABULÜNE, dava konusu Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Mamuca mahallesi, eski 3142 ada 4 parsel yenileme sonrası Emek mahallesi 17335 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN üzerindeki tüm hak ve mükellefiyetleri ile UMUMA AÇIK ŞEKİLDE İİK hükümleri gereğince AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede ilan tarihinden itibaren7 gün sonra ilanen tebliğ etmiş sayılacağı hususu Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğinceİLAN olunur.

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