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Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı

Eskişehir'de yerli ve yabancı ortaklı bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe P. Ü., zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 08:44
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Eskişehir'de müşterilerin parasını borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı

Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
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Paramedya'nın haberine göre, Eskişehir'in tanınmış ailelerinden birinin kızı, çalıştığı bankadan 9 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Eskişehir’de özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe P. Ü., banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe P. Ü., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, hesaplarda yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 9 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Eskişehir’de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca "Şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra ‘zimmet’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir” açıklamasını yaptı.

BORSADA BATIRDI

Öte yandan banka müdürünün söz konusu parayı borsaya yatırdığı ve sert düşüşlerde bu parayı batırdığı öne sürülüyor.  Yerli ve yabancı ortaklı bankada uzun yıllardır çalışan şube müdürünün Eskişehir’in tanınmış ailelerinden olduğu belirtiliyor.

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Adem
18.01.2023 09:19
Tanınmış bir ailenin kızı nasıl böyle birşey yapabilir hem ailesinin hemde kendi itibarını zedeleyebiliyor,bu kızda akil noksanlığı var sanırım,  
 
Alper a
18.01.2023 09:13
Yerli ve milli bankman fried.  
 
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