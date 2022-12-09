Silindir Operasyonu’nda yakalanan 30 şüpheliden 18’i adliyeye sevk edildi

Ülke genelinde 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ‘Silindir Operasyonu’ çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin bir süredir takip ettiği şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs, özel harekât unsurlarının da desteklediği 250 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ve 13 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 18’i ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.