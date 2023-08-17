Eskişehir'de tarla yangını: 30 dönümlük alan zarar gördü

Yangın, saat 14.20 civarında Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ ve Beştaşpınar mahalleleri arasında bulunan tarlada başladı.

Anızların yakılması nedeniyle başlayan ve geniş bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ulaşırken, 2 arasöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Alevleri söndürmeye yardım eden mahalle halkı traktörleri ile yangın bölgesi etrafında güvenlik şeridi oluştururken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de su takviyesi yapmasıyla yangın ormanlık alana geçmeden söndürüldü. Yangın sonucunda 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.