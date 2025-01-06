Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 52 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 52 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 52 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 30 Aralık 2024 ile 6 Ocak 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 43 farklı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 52 şüpheli yakalanırken, 88,34 gram metamfetamin, 179 adet sentetik ecza hapı, 174,25 gram esrar, 44,01 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 48'inin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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