Estetik ameliyatı sonrası ölen Neşe'nin eşi: Doktorlar, kalp rahatsızlığını biliyordu

Özkan “Eşim kalp rahatsızlığını doktora söyledi fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyat etti” diye konuştu.

5 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ, 2 ÇOCUKLARI VARDI

Neşe Özkan, 5 yıl önce polis memuru İskender Özkan ile evlenmiş ve çiftin 2 çocuğu bulunuyordu. Özkan, yemek yapma becerisi ve özgün sunum tarzı ile bir televizyon yarışmasında dikkatleri üzerine çekerek sosyal medya ünlüsü haline gelmişti. 19 Aralık’ta İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı için yatış yaptı. Ameliyatın ardından yaşanan talihsiz olay, hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı.

5 SAAT SÜREN AMELİYAT, HASTANEDE TRAJİK SONUÇLANDI

Ameliyatı yaklaşık 5 saat süren Neşe Özkan, uyandırma servisine alındıktan sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ancak burada kalbi duran Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CENAZESİ BURSA’YA GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Neşe Özkan’ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi ve Bursa’ya getirildi. Özkan için Yıldırım ilçesindeki Demetevler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, Neşe Özkan gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İSKENDER ÖZKAN: “TETKİKLERİ EKSİK YAPILDI”

İskender Özkan, eşinin ameliyat öncesi yapılan tetkiklerin eksik olduğunu belirterek, "Eşim, yıllardır karın sarkmasından rahatsızdı ve ameliyat olmak istiyordu. Sezaryen sonrası oluşan bu sarkma için yıllarca bekledi. Sonra internet üzerinden gördüğü fotoğraflar nedeniyle bir hastaneye gitmeye karar verdik. Eşim yatışını yaptı ve tetkikler yapıldı. Ancak sonradan öğrendik ki, tetkikleri eksik yapılmış" dedi.

POLİS MEMURU İSKENDER ÖZKAN’DAN HAK ARAYIŞI

Polis memuru olan İskender Özkan, mesleğinde olduğu gibi eşinin hakkını da adalet önünde arayacağını belirtti. "Bu insanlar, ülkeyi terk etmeden adalet önünde hesap vermek zorundalar" diyen Özkan, suçluların bir an önce yakalanıp tutuklanmalarını istedi. "Yurt dışına çıkmalarının engellenmesini talep ediyorum. Ben de polis memuruyum, birçok benzer olayda görev aldım ve insanların hakkını korudum. Şimdi eşimin hakkını korumak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

AMELİYATIN SORUMLUSU HASTANE

İskender Özkan, yaşanan olayın sorumlusunun hastane olduğunu iddia etti. “Eşim kalp rahatsızlığını doktora söyledi. Ancak doktor bunu görmezden gelip, onu bile bile ameliyata aldı. Bunu yalnızca para kazanmak amacıyla yaptılar” diyerek, yetkililerin sorumluları bulup cezalandırmasını istedi.