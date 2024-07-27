Ete saldıran köpek balıklarının ürkütücü görüntüsü

Kaynak: Haber Merkezi
Ete saldıran köpek balıklarının ürkütücü görüntüsü

Okyanusta köpek balıklarının yoğun olduğu bir bölgeden geçen yük gemisi, denize et atınca ortaya çıkan görüntüler izleyenleri ürküttü.

Okyanusun derinliklerinde, köpek balıklarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgede seyreden bir yük gemisi, denize et attıktan sonra ortaya çıkan görüntülerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gemi mürettebatının denize et attığı anı kaydeden video, izleyenleri hem ürküttü hem de deniz yaşamının vahşi gerçeklerini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yük gemisinin mürettebatı denize büyük miktarda et atarken, kısa süre içinde suyun altından hızla yükselen köpek balıklarının etrafı sardığı görülüyor.

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