Etimesgut Belediye Başkanlığı’ndan

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yer 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 3 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE

KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ

1) Yeni Bağlıca Mahallesi imar planının 47310 ada 1 parsel üzerinde bulunan “B” ve “D” Bloklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 9.288.000,00-TL + KDV 278.640,00-TL 36 AY 22.10.2024 14:35

2) Altay Mahallesinde, mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan, imar planının 46484 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi onaylı mimari projesinde yer alan;

a) Giriş katında bulunan 158.71 m2 alanlı kantin,

b) Bodrum katında bulunan 161,36 m2 alanlı kafeterya ile 26,00 m2 alanlı mutfak. Kafeterya/Kantin

3) 30 Ağustos Mahallesinde, mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan, imar planının 48733 ada 1 parsel sayılı taşınmazın onaylı mimari projesinin 1’inci katında bulunan;

a) 152,50 m2 alanlı 18 kapı numaralı dükkan ve 185,20 m2 alanlı terasın,

b) 24,66 m2 alanlı 19 kapı numaralı dükkan niteliğindeki taşınmazın Kafeterya

4) Bahçekapı Mahallesi imar planının 13467 ada batısı park alanı üzerinde bulunan brüt 181,13 m2 alanlı bina Kafeterya

1) İhale yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39 40, 41 ve 42'nci maddelerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilen yere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan yer ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir ve 5.000,00-TL (beşbin TL) karşılığında satın alabilir.

4) İhaleye çıkarılan yerin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli + KDV olup ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi'nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5) İsteklilerde aranan şartlar;

5.1. İsteklilerde aranan şartlar;

5.1.1. Gerçek kişiler için;

5.1.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi.

5.1.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.

5.1.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği.

5.1.2.Tüzel kişiler için;

5.1.2.1 Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi.

5.1.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.1.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.

5.1.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi .

5.1.2.5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

5.2. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri .

5.3. İsteklilerin İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan vermeleri gerekmektedir.

5.4. İsteklilerin Belediyeye ilan tarihinden sonra vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

5.5. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklilerin yazılı beyan vermeleri gerekmektedir.

6) İstekliler şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.

7) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını en geç 21.10.2024 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.