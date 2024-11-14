Etki ajanlığı yasası ifade özgürlüğüne darbe mi vuruyor?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Etki ajanlığı yasası ifade özgürlüğüne darbe mi vuruyor?

TBMM'de 'etki ajanlığı' yasası görüşülürken Selçuk Özdağ, düzenlemenin ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, "etki ajanlığı" olarak bilinen yasa teklifi üzerine tartışmalar alevlendi. Saadet- Gelecek Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bu düzenlemenin ifade özgürlüğüne son çiviyi çakma amacı taşıdığını ifade ederek, "Türk Ceza Kanunu'nda zaten devlet sırlarına karşı suçların ve casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği maddeler mevcut" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Görüşülen "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sırasında söz alan Özdağ, "etki ajanlığı" ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Özdağ, yasada yapılan değişikliklerin ciddiyetsiz bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, "Bu düzenleme, Noterlik Yasası'nın içine gizlenmiş ölüm yasasıdır" dedi.

Özdağ, bu yasa teklifinin dünya kamuoyunda "Putin yasası" veya "yabancı ajan yasası" olarak adlandırıldığını ve Türkiye'deki ifade özgürlüğünü kısıtlama potansiyeli taşıdığını belirtti. Kendisi, yasada devletin güvenliği veya siyasal yararlar aleyhine suç işleyenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini hatırlatarak, "Casusluk faaliyetlerinin düzenlendiği kanun maddeleri zaten mevcut. Bu yeni düzenleme, iktidarın istemediği kişiler ve toplum kesimlerine karşı yeni bir cadı avı başlatma arzusunun bir göstergesidir" dedi.

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