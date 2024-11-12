Koyun ve dana eti diye Zebra eti mi kullanıldı? Gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koyun ve dana eti diye Zebra eti mi kullanıldı? Gerçek ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden gıdaları ve bu ürünleri üreten firmaları ifşa etmeye devam ederken yayımlanan son haberlerde 'zebra' detayı ise kafaları karıştırdı. Peki etlerde Zebra eti kullanıldı mı? İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini açıkladı.

TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ

Son güncellemelere göre, bazı gıdalarda tespit edilen sahtecilik ve taklit durumlar bakanlık tarafından açıklandı.

Koyun ve dana etinde tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin (at, eşek, domuz, ve bunların melezleri gibi) kullanıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine başka maddeler kullanıldığı, et dönerde ise dil eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan sosyal medyada çıkan haberlere göre etlerde Zebra eti kullanıldığı da iddia edilmişti. Bakanlık konuya açıklama getirdi.

Gerçeği yansıtmıyor

Gerçekte bakanlığın listesinde bu yönde bir veri bulunmuyor. Yani sosyal medyada 'Bakanlık zebra eti tespit etti' şeklindeki söylemler gerçek değil.

İşte listeye eklenen son ürünler firmalar şöyle:

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