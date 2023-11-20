EURO 2024 elemelerinde gol yağmuru. Sırbistan garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.

G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İskoçya-Norveç: 3-3

İspanya-Gürcistan: 3-1

F Grubu:

Belçika-Azerbaycan: 5-0

İsveç-Estonya: 2-0

G Grubu:

Macaristan-Karadağ: 3-1

Sırbistan-Bulgaristan: 2-2

J Grubu:

Portekiz-İzlanda: 2-0

Bosna Hersek-Slovakya: 1-2

Lihtenştayn-Lüksemburg: 0-1

(AA)