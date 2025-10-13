THY EuroLeague'de 4 ve 5. hafta karşılaşmalarını kapsayan çift maç haftası, yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 ve 5. hafta maçları yarın başlayıp 17 Ekim Cuma günü sona erecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.

Yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, 5. haftada ise Bayern Münih'i 16 Ekim Perşembe günü ağırlayacak.

4. haftayı Yunan temsilcisi Olympiakos deplasmanında geçirecek Anadolu Efes ise bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'la 5. haftada İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de 4 ve 5. hafta maçlarının programı şöyle:

4. HAFTA

Yarın:

- 20.00 | Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

- 20.45 | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

- 21.00 | Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

- 21.15 | Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

- 21.30 | Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

15 Ekim Çarşamba:

- 21.15 | Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC Asvel (Fransa)

- 21.30 | Virtus Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

- 21.30 | Valencia Basket (İspanya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

- 21.45 | Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

- 21.45 | Paris Basketbol (Fransa)-Baskonia (İspanya)

5. HAFTA

16 Ekim Perşembe:

- 19.00 | Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

- 20.00 | Zalgiris Kaunas (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

- 20.45 | Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Almanya)

- 22.00 | Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

17 Ekim Cuma:

- 20.00 | Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

- 20.30 | Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)

- 20.30 | Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

- 21.00 | LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

- 21.45 | Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

- 21.45 | Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)