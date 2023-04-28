Euroleague'de yumruklar konuştu. Partizan farkı açtı

Turkish Airlines EuroLeague Playofflarındaki ikinci müsabakasında Real Madrid, sahasında Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan’ı konuk etti. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Partizan, toplamda 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alarak sahadan 80-95 galip ayrıldı. Bu sonuçla Partizan, seride durumu 2-0’a getirerek avantajı eline geçirdi.
KAVGA DAMGASINI VURDU
Karşılaşmaya son bölümde yaşanan inanılmaz kavga damgasını vurdu.
Tüm oyuncuların birbirine girmesinin ardından hakemler, maçı 2 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar.