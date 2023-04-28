Euroleague'de yumruklar konuştu. Partizan farkı açtı

Euroleague'de Partizan, Real Madrid'i yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Maça çıkan kavga damgasını vurdu.

Euroleague'de yumruklar konuştu. Partizan farkı açtı

Turkish Airlines EuroLeague Playofflarındaki ikinci müsabakasında Real Madrid, sahasında Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan’ı konuk etti. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Partizan, toplamda 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alarak sahadan 80-95 galip ayrıldı. Bu sonuçla Partizan, seride durumu 2-0’a getirerek avantajı eline geçirdi.

KAVGA DAMGASINI VURDU
Karşılaşmaya son bölümde yaşanan inanılmaz kavga damgasını vurdu.
Tüm oyuncuların birbirine girmesinin ardından hakemler, maçı 2 dakika erken bitirmek zorunda kaldılar.

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