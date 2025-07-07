Evcil hayvanlarla büyüyen bebeklerdeki mucize ortaya çıktı

Evcil hayvanlarla aynı ortamda büyüyen bebeklerin bağışıklık sisteminin daha dirençli olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

Uzmanlar, yaşamın ilk yılında evcil hayvanlarla temas eden bebeklerde alerjik astım, egzama ve rinit gibi hastalıkların daha az görüldüğünü vurguladı.

Uluslararası uzmanlar da bu bulguları destekliyor ve evcil hayvanların bebeklerin bağışıklık sistemine katkısını "mini çiftlik etkisi" olarak adlandırdı. Ancak uzmanlar, hijyen ve güvenlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Uzmanlar, evcil hayvanlarla büyüyen bebeklerin bağışıklık sisteminin olumlu yönde etkilendiğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapılan bir çalışma, Alp Dağları’ndaki çiftliklerde ineklerle yakın temas halinde büyüyen çocukların astım, saman nezlesi ve egzamaya karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

California San Diego Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jack Gilbert, bu durumu “mini çiftlik etkisi” olarak tanımlıyor ve şöyle açıkladı:

“Çiftlik hayvanlarıyla fiziksel etkileşim, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve alerji geliştirme riskini yaklaşık %50 azaltıyor.”

Gilbert, evcil hayvanların da benzer bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Amiş toplulukları üzerine yapılan bir başka çalışma, evcil hayvanlarla büyüyen çocukların bağışıklık sisteminin daha dirençli olduğunu doğruladı.

İrlandalı gezgin topluluklar üzerine araştırma yapan Dr. Fergus Shanahan, bu toplulukların köpekler, kediler ve atlarla yakın yaşamlarının, bağışıklık kaynaklı hastalıkların düşük olmasına katkıda bulunduğunu tespit etti. Shanahan, “Evcil hayvanlarla temas, bağırsak mikrobiyomunu zenginleştirerek bağışıklık sistemini destekliyor” dedi.

DUYGUSAL GELİŞİMDE EVCİL HAYVAN ETKİSİ

Dr. Aydın, evcil hayvanlarla büyüyen çocukların sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da daha sağlıklı bireyler olabileceğini vurgulayarak, “Evcil hayvanlar, çocuklarda empati, sorumluluk ve mutluluk gibi duygusal becerileri geliştiriyor. Bu, onların daha sağlıklı ve dengeli bireyler olmasına katkı sağlıyor” dedi.

Araştırmalar, evcil hayvanlarla büyüyen çocukların stresle başa çıkma becerilerinin daha yüksek olduğunu ve sosyal bağlarının daha güçlü olduğunu gösterdi.

RİSKLER VE ÖNLEMLER

Evcil hayvanların sağladığı faydaların yanı sıra, bazı riskler de mevcut. Uzmanlar, bebeklerin evcil hayvanlarla asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti:

“Tırmalama, ısırma veya kıskanma gibi durumlar risk oluşturabilir. Evcil hayvanların düzenli veteriner kontrolleri yapılmalı, aşıları tamamlanmalı ve hijyen kurallarına uyulmalı.”

Kedi dışkısından bulaşabilen toksoplazma paraziti, uygun hijyen önlemleri alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

MİKROBİYOM VE BAĞIŞIKLIK İLİŞKİSİ

Evcil hayvanların bağışıklık sistemine etkisi, bağırsak mikrobiyomuyla da bağlantılı.

Prof. Dr. Jack Gilbert, evcil hayvanların kürklerinde ve pençelerinde taşıdıkları mikropların, insan mikrobiyomunu zenginleştirdiğini belirtti. Ancak, bu mikropların kalıcı bir etki yaratıp yaratmadığı konusunda görüş ayrılıkları mevcut.

Dr. Nasia Safdar, evcil hayvanlardan insanlara bakteri aktarımı üzerine yapılan araştırmaların değerli olduğunu, ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

SAĞLIKLI VE MUTLU BİR BAŞLANGIÇ

Evcil hayvanlarla büyüyen bebeklerin bağışıklık sistemi, bilimsel araştırmalarla desteklenen bir şekilde güçlendi.

Alerjik hastalıkların azalması, duygusal gelişimin desteklenmesi ve mikrobiyomun zenginleşmesi, evcil hayvanların bebekler üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu faydaların güvenli bir şekilde elde edilebilmesi için hijyen kurallarına ve veteriner kontrollerine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüylü dostlar, sadece oyun arkadaşı değil, aynı zamanda bebeklerin sağlıklı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olan sessiz koruyucular olarak öne çıktı.