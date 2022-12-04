4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evde çıkan yangında 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:56
Takip Et

Evde çıkan yangında 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 101 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde, 101 yaşındaki Makbule U.’nun yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde, Makbule U.’nun cansız bedeni bulundu. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.
Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
2
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
5
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.