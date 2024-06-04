Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı

Bolu'nun Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak’ta saat 11.00 sıralarında aldatma olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, I.H. isimli Irak uyruklu kadının Iraklı A.M. isimli erkekle birlikte eve girdiğini gören komşuları, durumu kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.’ye haber verirken, H.M., yanında kadının erkek kardeşiyle eve geldi.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Eve giren H.M. ve kayınbiraderi, I.H.’yi, A.M. ile birlikte görüp saldırırken, A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3’üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, iç çamaşırlı A.M.'nin pantolonu giydirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralanan A.M., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılırken, polis, H.M. ve kayınbiraderini gözaltına aldı.

Olayı duyup gelen A.M.’nin babası da taşkınlık çıkarınca gözaltına alınırken, I.H. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.