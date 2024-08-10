Evinde anne, tezgahta tatlıcı

Kaynak: İHA
Evinde anne, tezgahta tatlıcı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Esma Erdemir, tatlı yaparak geçimini sağlıyor ve iki çocuğuna bakıyor.

Erdemir, tatlı yapıp satarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını belirtiyor ve "Bir kadın isterse her şeyi yapabilir ve her şeyin üstesinden gelebilir" ifadesini kullanıyor.

Tatlı işine uzun süre önce başladığını söyleyen Erdemir, halka tatlı yapıp satarak evini geçindirdiğini ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ediyor. Kadınlara, kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Erdemir, "Ekmek paramı kazanıyorum. Evimde anne oluyorum, burada ise tatlıcıyım. Evime gidince anneliğimi yapıyorum, çocuklarımla ve evimle ilgileniyorum. Burada ise işimin başındayım ve müşterilerime taze tatlılar hazırlıyorum," diye konuştu.

Erdemir'in hikayesi, kendi imkanlarıyla hayatını idame ettiren güçlü bir kadının örneğini oluşturuyor ve diğer kadınlara ilham veriyor.

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