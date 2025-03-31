Evinde ölü bulunmuşlardı: Gene Hackman'ın cenazesinde içler acısı olay!

1 hafta arayla hayatlarını kaybeden Gene Hackman - Betsy Arakawa çiftine dair içler acısı bir durum ortaya atıldı. Ünlü aktörün ilk eşi Faye Maltese'den 3 çocuğu dünyaya gelmişti. Çocukları ne babalarının ne de eşinin cenazesini almaya gitmediği öğrenildi.

Gene Hackman'in çocukları Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, onu nasıl ve nerede defnedecekleri konusunda anlaşamadıkları takdirde mahkeme devreye girebilir.

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NE OLMUŞTU?

Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuştu.

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Arakawa'nın hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğü belirlenmişti. İleri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın ise bir hafta sonra öldüğü belirlenmişti. Çiftin, 12 yaşındaki köpeği ise açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edilmişti.