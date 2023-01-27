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Aile Bakanlığı 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına cevap verdi. Soruşturma başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri yalanladı. Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:02
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Evlatlık edindiğini açıklamıştı! Selin Ciğerci hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Aile Bakanlığı 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına cevap verdi. Soruşturma başlatılacak
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Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. 

Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni, duygularını Instagram'dan paylaşmıştı. 

BAKANLIĞA RESMİ BAŞVURU YAPILMADI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, "Basında ve sosyal medyada 'Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin' haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

Selin Ciğerci, dün açıklama yapmış ve 'Saadet Selenay Çıra' adını verdiğini kızını yurt dışından evlatlık edindiğini söylemişti. 

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emrah arslan
27.01.2023 17:33
bize ne  
 
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