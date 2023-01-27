Aile Bakanlığı 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına cevap verdi. Soruşturma başlatılacak

Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra'yla evlatlık edindiğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni, duygularını Instagram'dan paylaşmıştı.

BAKANLIĞA RESMİ BAŞVURU YAPILMADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, "Basında ve sosyal medyada 'Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin' haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Selin Ciğerci, dün açıklama yapmış ve 'Saadet Selenay Çıra' adını verdiğini kızını yurt dışından evlatlık edindiğini söylemişti.