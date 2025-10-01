Evlenecek gençler dikkat! Zamlı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, verilen kredi desteği 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL’ye, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL’ye yükseltilecek" sözleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin ilk sonuçlarını duyurdu.

Proje kapsamında, kente yerleşen 4 bin 45 genç çift, toplamda 606 milyon 750 bin lira tutarında faizsiz konut kredisi almaya hak kazandı.

Valiliğin resmi sosyal medya kanalından paylaşılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan uygulamanın, 13 Mart tarihinden itibaren büyük ilgi gördüğü vurgulandı. Bu süreçte, evlilik hazırlığındaki çiftlere sunulan desteklerle binlerce ailenin yuvasını kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, verilen kredilerin 2 yıl geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olarak yapılandırıldığı, her çift için 150 bin TL'lik tutarın faizsiz olarak aktarıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, evlilik öncesi ve sonrası dönemlerde çiftlere profesyonel danışmanlık hizmetleri de ücretsiz olarak sağlanıyor. Bu kapsamda, aile danışmanlığı ve eğitim programları gibi destek unsurları, projenin sosyal boyutunu güçlendirdi.

ZAMLI DESTEK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Özellikle dikkat çeken kısım ise, kredi tutarlarının artırılması haberi oldu. Valilik, 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, 18-25 yaş grubundaki evlenecek çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş grubundakilere ise 200 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sunulacağını duyurdu. Bu zamlı ödemelerin, genç ailelerin konut ve yaşam masraflarını hafifletmeyi hedeflediği kaydedildi.

İstanbul Valiliği, bu inisiyatifin aile kurumunu güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde daha fazla gence ulaşmayı planladıklarını ekledi.

