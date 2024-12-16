Evlenecekleri konuşuluyordu! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kafa karıştıran hamle

Gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşkları dolu dizgin devam ediyordu.

AYRILDILAR MI?

Evlenecekleri beklenen ünlü çiftten kafa karıştıran bir hamle geldi. İkili sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Devrim Özkan sevgilisi Lucas'la olan bütün fotoğraflarını sildi. Çiftin ayrıldığı konuşuluyor.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, genç yaşına rağmen televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinde dikkat çeken bir oyuncu. İlk olarak 2017 yılında "Rüya" dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Peki, Devrim Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Milas ve Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı. Okulu yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi. "Rüya" dizisi ile oyunculuk dünyasına adım atan Özkan, kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.

DEVRİM ÖZKAN KARİYERİ

İlk çıkışını "Vatanım Sensin" dizisiyle yaptı. Ardından "Vuslat" dizisinde başrol oynayarak tanındı.

"Ramo" dizisinde de performans sergiledi. 2022 yılında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisindeki karakteri Songül Acarerk ile büyük beğeni topladı. 2023 yılında ise "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde başrolde yer aldı.