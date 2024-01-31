Evli olanlar unutkanlığı unutuyor. Bekalara kötü haber

Norveç sağlık sisteminde kayıtlı olan 44-68 yaş arası 8 bin 706 yetişkinin verileriyle yapılan bir araştırma, yaşlı yetişkinlerin medeni durumlarını ve bunama gelişimlerini inceledi. Bu kişiler 70 yaşına gelene kadar izlendi ve bunlardan kaç tanesinde 70 yaşından sonra bilişsel bozulma olduğu araştırıldı.

Yayınlanan sonuçlar, bekar kalmak veya bekar olmanın yaşlılarda bilişsel gerilemeye yol açabileceğini gösteriyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, sosyal olarak yalnız kalmak, özellikle çocuğu olmayan veya erkek olan kişilerde demans riskini artırdığını bulmuştu.

Ancak bu çalışma, hem kadınları hem de erkekleri, hem de çocuk sahibi olanları ve olmayanları kapsıyor.

Araştırmacılar, bunama riski daha az olan bu kişilerin evli olmalarının, onlara sosyal bir destek sağladığını düşünüyor.

Çalışmada incelenen kişilerin %11,6'sında bunama, %35,3'ünde ise hafif bilişsel bozukluk olduğu belirlendi.

Katılımcılar içinde en az demans riski olanlar hayatları boyunca evli kalanlardı, en çok risk ise hiç evlenmeyenlerde görüldü.

Hiç evlenmeyenleri, boşanmış olanlar ve zaman zaman eşlerinden ayrı kalanlar takip etti.

Araştırmacılar, hiç evlenmemiş olanlarda bunama riskinin yüksek olmasının, çocuk sahibi olmamalarıyla da ilgili olabileceğini söyledi.