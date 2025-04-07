Evliya Aykan’dan ağızları açık bırak Yılmaz Erdoğan itirafı! İlk kez anlattı

Sibel Arna’nın YouTube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"a konuk olan Evliya Aykan’ın Yılmaz Erdoğan itirafı dikkat çekti.

Şimdilerde Doğu dizisinde rol alan Evliya Alkan programda Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den bahsederken nasıl kovulduğunu anlattı.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Yılmaz Erdoğan’ın kendisini hiç sevmediğini söyleyen Alkan, "hatta beni kovdu" diyerek şunları söyledi:

"Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı."