Eylem Tok hakkındaki davada yeni gelişme! Tarih belli oldu

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok, 11 Eylül saat 14.15’te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılacak. Tok hakkındaki Türkiye’ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri belirlene anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

14 HAZİRAN'DA YAKALANDI

Geçtiğimiz ay Türkiye, anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemiş, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD’de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.