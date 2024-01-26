Eylül Öztürk Dilan Polat'a fena patladı. 'Senin yüzünden bu haldeyiz'

Fenomen Dilan Polat'ın "Şampiyonlar ligi masası" diye paylaştığı fotoğraftaki sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma açılmış ve mal varlıklarına da tedbir konuldu.

O isimlerden biri olan ve Dilan Polat'ın eski dostu Eylül Öztürk, eski dostu Dilan Polat'a ateş püskürdü.

Eylül Öztürk, "Onun yüzünden bu haldeyiz, affetmiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'de, "çalışanlarımın maaşlarını ödeyemiyorum" dedi.

"ARTIK DİLAN POLAT GÜZELLEMESİNE TAHAMMÜLÜM YOK"

Hedefinde Dilan Polat olan Eylül Öztürk, 'Şampiyonlar Ligi' masasında beraber oturduğu eski dostu Dilan Polat'a demediğini bırakmadı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenlerin de mal varlıklarına el konulmuş soruşturma başlatılmış, bunlardan biri de Eylül Öztürk olmuştu.

Öztürk, "Artık Dilan Polat'ın güzellemesine tahammülüm yok. Benden ne güzellemesi istiyorsunuz? Ben mi böyle elleri öpüp başıma koydum da kaç tane şirketimin olduğu ortaya çıktı. Ben başkasının görgüsüzlüğünü, çekmek zorunda mıydım ben. Hiçbir zaman Dilan Polat güzellemesi duyamazsınız." dedi.

DİLAN POLAT İÇİN 'GÖRGÜSÜZ' DEDİ

Dilan Polat'ı görgüsüzlükle suçlayan Eylül Öztürk, onun yüzünden güzellik sektörünün bittiğini belirtti. "Eğer bir güzellik merkezi denilince akla sen geliyorsan, düzgün davranmak zorundasın. Yapmazsan sonucu işte bu." dedi.

BİR İSYAN DA SELİN CİĞERCİ'DEN GELDİ

Malvarlığına tedbir getirilen bir diğer isim de Selin Ciğerci olmuştu. Ciğerci de "Ben de alışanlarımın maaşını ödeyemiyorum. Bu soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Para aklamayı değil, para kazanmayı biliyorum." dedi.