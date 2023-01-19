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EYT’deki belirsizlik mağdurları isyan ettirdi: Vekiller bile hala içeriği bilmiyor

EYT düzenlemesinin halen komisyona getirilmemesine mağdurlar isyan etti. EYT’nin bir hafta boyunca daha plan bütçe komisyon programında yer almamasına tepki gösteren mağdurlar, EYT’nin 27 Ocak’ta acilen programa dahil edilmesini istiyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:46
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EYT’deki belirsizlik mağdurları isyan ettirdi: Vekiller bile hala içeriği bilmiyor

EYT’deki belirsizlik mağdurları isyan ettirdi: Vekiller bile hala içeriği bilmiyor
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

EYT düzenlemesi kapsamında yaşanan son gelişmeye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları AKP grubuna basına kapalı bir sunum gerçekleştirdi.

Geniş kapsamlı teknik bir sunumun yapıldığı belirtilirken EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldığı aktarıldı.

Hükümetin Aralık ayında çıkacağı yönünde söz verdiği EYT düzenlemesine ilişkin milletvekillerinin dahi daha düzenleme ile ilgili detaylara sahip olmaması mağdurların tepkisiyle karşılanıyor.

Mağdurlar, “Bakan Bilgin topu meclise attı. EYT artık meclis iradesinde diyerek sorumluluğu üzerinden attı ancak ocak sonu geldi hala EYT’nin içeriğini bilen milletvekili yok. Buna AKP’li vekiller de dahil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında söz verdi. Ancak hala görüşmelere başlanmadı. Biz konunun meclis genel kurulunda görüşülmesini beklerken 23-26 Ocak arası bütçe komisyonuna dahil edilmedik. 27 Ocak günü EYT’nin komisyon programına alınmasını talep ediyoruz. Seçim 14 Mayıs diye açıkladılar. Seçim atmosferine girince bizi iyiden iyiye unuturlar” diye isyan etti.

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Kemal ayan
19.01.2023 15:08
Bakanlık basina kapalı sunum yapmış. Zannedersin ki MGK toplanmış yurtdışında asker operasyon yapacak meclis de tezkere görüşülecek. Bu ne saçmalık altı üstü emeklilik yasası bu yaa  
 
gercek
19.01.2023 15:07
eyt çıkmayacak, benim inancım kalmadı  
 
VERİLEN SÖZ UZATILMAZ
19.01.2023 15:01
VERİLEN SÖZ TUTULUR  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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