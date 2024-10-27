Eyupsultan’da ele geçirildi! Piton derisine işlenmiş 2 bin yıllık

Kaynak: DHA
Eyupsultan’da ele geçirildi! Piton derisine işlenmiş 2 bin yıllık

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği iki grubu takibe aldı. Jandarma şüphelilere ait araçta yapmış olduğu aramalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerle birlikte yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine işlenmiş dini motifli yazma eser ele geçirdi.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına çıkartmaya çalışan iki ayrı grubu suçüstü yakaladı. Ele geçirilen tarihi eserlerden birinin yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine işlenmiş dini motifli yazma eser olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği iki grubu takibe aldı. Ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına çıkarmaya çalışan gruplara operasyon düzenledi. Çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2 BİN YILLIK PİTON DERİLİ YAZMA

Tarihi eserlerden birinin 350 cm uzunluğunda 37 cm genişliğindeki yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine İbranice işlenmiş dini motifli yazma eser olduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonda, 140 adet Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Sikke, 1 adet bronz kadın heykelli, 10 adet yüzük, 6 adet Bilezik, 1 adet kolye, 2 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet mühür, 6 adet kolye Ucu, 3 adet ok Ucu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 20 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilenler ve gözaltına alınan 5 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

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