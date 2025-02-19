F1’in 75. Yıl kutlamalarına Hamilton damga vurdu

Formula 1’in 2025 sezonu Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen görkemli bir etkinlikle açıldı. Geceye damga vuran isim ise Ferrari’nin yeni pilotu Lewis Hamilton oldu. Mercedes ile geçirdiği 12 yıl boyunca yedi dünya şampiyonluğu kazanan Hamilton, Ferrari’nin kırmızı tulumu içinde sahneye çıktığında salonu dolduran 15 bin kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Ferrari ile ilk test turlarını İtalya’da atan Hamilton, etkinlik sırasında sahnede büyük alkış aldı. “Bu gece burada olmak harika bir his. Kendimi yenilenmiş hissediyorum, her şey yeni ve önümde harika bir yol var” diyerek Ferrari’deki yeni başlangıcına dair heyecanını dile getirdi.

The atmosphere is ELECTRIC for Lewis Hamilton in London ????????#F175LIVE @LewisHamilton pic.twitter.com/csNtVyUZED — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

BÜYÜK ŞOV VE F1'İN 75. YILI

F1’in 75. yılına özel hazırlanan organizasyon, Formula 1 tarihindeki en büyük sezon lansmanlarından biri oldu. Geceye tüm takımlar ve sürücüler katılırken, Mercedes’ten ayrılan Hamilton’un Ferrari sahnesinde yer alması büyük yankı uyandırdı. Etkinliği sunan Jack Whitehall, “Birinin 10 yıllık partnerinin İtalyan bir aygırla kaçması herkesin en büyük kâbusudur” diyerek esprili bir göndermede bulundu.

Ferrari’nin diğer pilotu Charles Leclerc ve takım patronu Frederic Vasseur, etkinlik sonrası Maranello’ya geri dönerken, yeni sezon için Ferrari’nin resmi araç lansmanı Çarşamba günü yapılacak. Sahneye çıkan araçlar, şov için hazırlanmış 2024 modelleri olurken, 2025 araçları henüz tanıtılmadı.

Charles Leclerc gets his first glimpse of the 2025 Ferrari livery at the same time as the rest of us ????#F175LIVE @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/G9DOZGxtc7 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

HAMİLTON VE DİĞER YILDIZLAR SAHNEDEYDİ

Hamilton geceye damgasını vurmuş olsa da, etkinlikte birçok isim büyük ilgi gördü. Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Williams’a geçen Carlos Sainz ve Mercedes pilotu George Russell büyük alkış topladı. Özellikle Leclerc, sunucu Whitehall’ın esprili göndermeleriyle dikkat çekti. Norris ise şakalaşırken kullandığı bir kelime nedeniyle küçük bir sansasyona yol açtı. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in, sporcuların dil kullanımıyla ilgili sıkı politikalarına rağmen, bu olayın büyütülmeyeceği düşünülüyor.

Gecede ünlü şef Gordon Ramsay de yer aldı ve sporcuların doğal halleriyle kalması gerektiğini belirterek, “Eğer ağızlarından bir şey kaçarsa, yapacak bir şey yok.” dedi.

RED BULL VE VERSTAPPEN’E TEPKİLER

Gece boyunca genel olarak coşkulu bir atmosfer hâkim olsa da, Red Bull Takım Patronu Christian Horner sahneye çıktığında yoğun yuhalama sesleri duyuldu. Ancak dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen sahneye geldiğinde alkışlar yuhalamaları bastırdı. Red Bull’un son dönemdeki tartışmalı politikaları ve Horner’ın kararları, takımın taraftarlarıyla ilişkisini zorlaştırmış görünüyor.

F1 SAHNE ŞOVUYLA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Bu yılki sezon açılışı, klasik takım lansmanlarının yerine büyük bir sahne şovuyla yapıldı. F1'in sahibi Liberty Media’nın bu formatı tekrarlamayı planladığı belirtiliyor. Gecede tüm takımlar belirlenen sürede sahne alarak kendilerine has sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca YouTube’da canlı yayınlanan şov, eş zamanlı olarak 1.1 milyon izleyiciye ulaşırken, toplamda 4.6 milyon kişi tarafından izlendi. Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, “Bu organizasyon yeni bir dönüm noktası oldu” diyerek geceye dair memnuniyetini dile getirdi.