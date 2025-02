F1’in 75. Yıl kutlamalarına Hamilton damga vurdu

Formula 1’in 2025 sezonu Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen görkemli bir etkinlikle açıldı. Geceye damga vuran isim ise Ferrari’nin yeni pilotu Lewis Hamilton oldu. Mercedes ile geçirdiği 12 yıl boyunca yedi dünya şampiyonluğu kazanan Hamilton, Ferrari’nin kırmızı tulumu içinde sahneye çıktığında salonu dolduran 15 bin kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Ferrari ile ilk test turlarını İtalya’da atan Hamilton, etkinlik sırasında sahnede büyük alkış aldı. “Bu gece burada olmak harika bir his. Kendimi yenilenmiş hissediyorum, her şey yeni ve önümde harika bir yol var” diyerek Ferrari’deki yeni başlangıcına dair heyecanını dile getirdi.

BÜYÜK ŞOV VE F1'İN 75. YILI

F1’in 75. yılına özel hazırlanan organizasyon, Formula 1 tarihindeki en büyük sezon lansmanlarından biri oldu. Geceye tüm takımlar ve sürücüler katılırken, Mercedes’ten ayrılan Hamilton’un Ferrari sahnesinde yer alması büyük yankı uyandırdı. Etkinliği sunan Jack Whitehall, “Birinin 10 yıllık partnerinin İtalyan bir aygırla kaçması herkesin en büyük kâbusudur” diyerek esprili bir göndermede bulundu.

Ferrari’nin diğer pilotu Charles Leclerc ve takım patronu Frederic Vasseur, etkinlik sonrası Maranello’ya geri dönerken, yeni sezon için Ferrari’nin resmi araç lansmanı Çarşamba günü yapılacak. Sahneye çıkan araçlar, şov için hazırlanmış 2024 modelleri olurken, 2025 araçları henüz tanıtılmadı.

