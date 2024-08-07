Fabrika kurması an meselesi! Dünya devi yatırım için Türkiye'yi seçti

Düzenleme: Kaynak: CNBC-e
Fabrika kurması an meselesi! Dünya devi yatırım için Türkiye'yi seçti

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almasının ardından, diğer potansiyel yatırımcılar da dikkat çekmeye başladı.

CNBC-e tarafından edinilen bilgilere göre, imza aşamasına en yakın ikinci yatırımcı, başka bir Çinli otomobil devi olan Chery.

Chery, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve diğer yakın pazarlara ihracat yapmayı hedefliyor. Ancak, fabrikanın yer seçimi ve Chery'nin içten yanmalı motorlu araçlar için özel haklar talep etmesi, görüşmelerin uzamasına sebep oluyor.

Türkiye, hibrit ve elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar için sağlanacak teşvikler konusunda esneklik göstermeyeceğini açıkladı.

Chery'nin Türkiye'de planladığı fabrika için Samsun ve Manisa'nın değerlendirildiği, sürecin Eylül ayında daha net bir hal alması bekleniyor.

Chery'den sonra, yatırım yapmaya en yakın diğer otomobil üreticisinin de Çinli MG olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Çinli firmaların Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında da yatırım görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Türkiye pazarında Çinli markaların yükselişi devam ederken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Temmuz ayı verilerine göre, Chery, Volkswagen ve Fiat'ın ardından otomobil satışlarında üçüncü sırada yer alıyor. Renault ve Toyota ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda bulunuyor.

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