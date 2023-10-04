Facebook ve Instagram’ın fiyatı el yakacak. Abonelik sistemi geliyor

Instagram ve Facebook kullanıcıları için paralı abonelik sistemi getiriliyor. İlk olarak Avrupa’da uygulanacak bu abonelik yönteminde Instagram için 14 dolar, Facebook ve Instagram için ise 17 dolar isteyeceği ifade edildi.

Facebook ve Instagram’ın fiyatı el yakacak. Abonelik sistemi geliyor

Meta, bünyesindeki Instagram ve Facebook için için paralı abonelik sistemini getirmeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre; ilk etapta Avrupa’da uygulanacak bu abonelik yöntemi için kullanıcılardan ayda 14 dolar (yaklaşık 385 TL) talep edeceği kaydedildi.

Meta’nın resmi yazışmalarını inceleyen gazete, Instagram için 14 dolar talep ederken, Facebook ve Instagram için ise 17 dolar isteyeceğini duyurdu. Avrupa Birliği, AB üyesi ülkelerde yaşayan bireylerin kişisel bilgileri kullanılarak reklam yapılmasına yasak getirmişti.

AB ile anlaşamayan Meta da bu abonelik sistemi ile bu yasayı aşmaya çalışacağını duyurdu. Eğer AB Meta’nın planını kabul ederse Avrupalı sosyal medya kullanıcıları, verilerini vererek ücretsiz Instagram ve Facebook kullanabilecek. Aksi durumda ise sosyal medya kullanıcıları para ödeyerek reklamsız bir uygulama deneyimi yaşayacak.

Masaüstü bilgisayarda Facebook ya da Instagram aboneliği 10 euro olarak belirlenirken bu aboneliğe başka bir hesap eklenmesi durumunda ise 6 euro ekstra istenecek. Mobil cihazlarda da ücret aylık 13 euro olacak.

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