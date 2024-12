Fahrettin Altun, Kürtçe kitap tanıtımı yaptı! Kürtler de anlamadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına 'yol göstermesi' için hazırladığı 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' adlı kitabı, İngilizce'nin yanı sıra Kürtçe olarak da bastırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın duyurusunu kendi X hesabından Kürtçe olarak yaptı.

"Meslek Mensupluğu", "Haber Kaynağı", "Haberin Sunuluş Biçimi", "Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı", "Habercinin Sosyal Medya Kullanımı" başlıklı 5 bölümden oluşan kitap il doğru ve güvenilir haberciliğe katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre kitabın sunuş yazısını yazan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Özellikle sosyal medya ve internet medyası mesleki ahlakın görmezden gelindiği, itibarın tüketildiği, bundan ötürü de birçok ihlalin yaşandığı ortamlar olarak karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'UN KÜRTÇE PAYLAŞIMI

Altun'un yazısından bir bölüm şöyle:

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Daha önce Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırlanan İletişim Başkanlığı yayıncılık faaliyetleri bugün itibarıyla 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı" bilgisini verdi.

Fahrettin Altun X hesabından Kürtçe olarak şunları paylaştı:

"Nûçegîhaniya rast û pêbawer, ji bo civakên demokratîk xwedî girîngiyeke jiyanî ye. Di vê pêvajoyê de medya, tenê bêyî ku ji prensîbên etîk dûr bikeve, dikare erka xwe ya agahdarkirina civakê bi awayekî rastî bi cih bîne. Bicîhanîna vê fonksiyona girîng a medyayê, bi awayekî sîstematîk bi pêkanîna prensîbên etîk yên meslekî pêkane.



Di mijara parastina etîka medyayê de, berpirsiyariya herî mezin dikeve ser milê rojnamegeran. Endamên çapemeniyê yên ku ji etîka medyayê dûr nekevin, wê bibin garantiya rêzgirtin û pêbaweriya rojnamegeriyê.

Wekî ku Serokomarê me Birêz Recep Tayyîp Erdogan jî gotibû: “Ji xwendevan û temaşevanan re ragihandina heqiqetê ya bi şiklê herî zelal, ji bo vê meslekê tiştê herî jê veneger e.” Me di vî warî de weke Serokatiya Ragihandinê ya Serokomariyê demek berê, derbarê etîka medyayê de bi prensîbên mînakên navneteweyî yên hatine berhevkirin û sîstematîzekirin pirtûka "Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê" çap kir.



Xebatên me yên weşangeriyê yên ku berî niha me bi 9 zimanan, ligel zimanê Tirkî bi weşanên zimanên Îngîlîzî, Erebî, Tirkiya Azerî, Rûsî, Spanî, Almanî, Fransî û Yûnanî dikir, ji îro pêve bi wergera zimanên Kurdî ya pirtûka “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” gihîştiye 10 zimanan.

Ez di wê baweriyê de me ku ev lêkolîna weke rêber dê ji bo xebatkarên medyayê û lêkolîneran dê bibe çavkaniyek girîng.



Şîara me zelal e: Bi Her Zimanî Bijî Heqîqet!"