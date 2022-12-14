'Fakirlik edebiyatı yapılıyor' diyen AKP'li Canikli'nin memleketinde vatandaşlar yardım kuyruğuna girdi

Yeşil Giresun’da yer alan habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan gıda yardımı almak isteyen yüzlerce vatandaş valilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar daha sonra aldıkları ikişer koli gıda malzemeleri ile evlerine döndüler.



Söz konusu görüntülerin ardından akıllara AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin 2023 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma geldi. Ekonomin iyi olduğunu, fakirleşmeden çok zenginleşmeden söz edilebileceğini anlatarak fakirlik edebiyatı yapıldığını ileri süren Canikli, asgari ücretle vatandaşların geçindiğini savundu.



Valiliğin yaptığı yardımda oluşan kuyruğun fotoğrafını paylaşan Giresun İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Mehmet Yılmaz, “İşte 20 yıllık AKP iktidarının Giresun’daki başarısının resmidir.” ifadelerini kullandı.



