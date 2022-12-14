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  • 'Fakirlik edebiyatı yapılıyor' diyen AKP'li Canikli'nin memleketinde vatandaşlar yardım kuyruğuna girdi

'Fakirlik edebiyatı yapılıyor' diyen AKP'li Canikli'nin memleketinde vatandaşlar yardım kuyruğuna girdi

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde ülkede fakirleşme olmadığını, asgari ücretle geçinilebileceğini iddia eden AKP’li Nurettin Canikli’nin memleketi Giresun’da vatandaşlar sosyal yardım almak için valilik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:11
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'Fakirlik edebiyatı yapılıyor' diyen AKP'li Nurettin Canikli'nin memleketinde vatandaşlar yardım kuyruğuna girdi

'Fakirlik edebiyatı yapılıyor' diyen AKP'li Canikli'nin memleketinde vatandaşlar yardım kuyruğuna girdi
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Yeşil Giresun’da yer alan habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan gıda yardımı almak isteyen yüzlerce vatandaş valilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar daha sonra aldıkları ikişer koli gıda malzemeleri ile evlerine döndüler.

Söz konusu görüntülerin ardından akıllara AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin 2023 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma geldi. Ekonomin iyi olduğunu, fakirleşmeden çok zenginleşmeden söz edilebileceğini anlatarak fakirlik edebiyatı yapıldığını ileri süren Canikli, asgari ücretle vatandaşların geçindiğini savundu.

Valiliğin yaptığı yardımda oluşan kuyruğun fotoğrafını paylaşan Giresun İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Mehmet Yılmaz, “İşte 20 yıllık AKP iktidarının Giresun’daki başarısının resmidir.” ifadelerini kullandı.


 

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Vatandaş Rıza
14.12.2022 10:35
Canikli -3 Fındık her zaman 4/5 dolardan aşağı düşmezdi. Giresun halkını İtalyan lara köle yaptı. Onun umurunda mı Giresun. acaba Giresun sokaklarında gezmeye yüzü varmı.  
 
Vatandaş Rıza
14.12.2022 10:30
Canikli -2 Giresun nun üstüne kara batan gibi çöktüler. Tüm dereleri parsellediler. HES ler kum ocakları her taraf yağmalandı. Eskiden su içtiğimiz derelerde yüzmeye yer kalmadı.  
 
Vatandaş Rıza
14.12.2022 10:25
Canikli -1 Giresun un yüz karası. AKP nin ilk yılında Fiskobirlik şahlanacak 7/24 çalışacak diye milletten oy aldı. İlk icraatı fiskobirliği kapatıp işçileri sokağa atmak oldu.  
 
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