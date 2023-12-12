Faruk Koca'nın dışında 12 kişi listede. PFDK'ya dev Ankaragücü dosyası

Halil Umut Meler'in yumruklanması olayının ardından Ankaragücü'nden Faruk Koca'nın dışında 12 kişi PFDK'ya sevk edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Faruk Koca'nın dışında 12 kişi listede. PFDK'ya dev Ankaragücü dosyası

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu; Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca PFDK'ya sevk etti.

Kurul; Koca dışında Ankaragücü'nden 12 kişi daha PFDK'ya gönderdi.

İŞTE TFF HUKUK KURULU'NDAN ANKARAGÜCÜ İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA:

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 11.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi GÜLSEN YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CENGİZ GÖKAY’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi YUSUF BUĞRA TANIK’ın aynı müsabaka sonrası sosyal medya paylaşımı suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MULLA ALİ ÇETİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İSMAİL DEVELİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURAK KOCA’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi HAKAN APAYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN YUNUS ŞAHİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KENAN ÇELİKKAYA’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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