Fatih Camii’nde büyük kavga: Eski yönetim zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

Türkiye’de, cemaati en kalabalık olan camilerin başında gelen Fatih Camii’nde, eski yönetim ile yeni yönetim arasındaki kavga büyüyor. Yeni yönetim, üç eski yönetici hakkında ‘Yapılan bağışlarla kendilerine arsa, tarla ve altın aldılar’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Eski yöneticiler ise ‘Hile ile dernek yönetimi ele geçirilmek isteniyor’ diyerek planlanan genel kurulu iptal ettirdi.

Halk TV’de yer alan habere göre, taraflar arasındaki ‘kavga’ Fatih’in Eski Eserlerini İhya ve Koruma Derneği’nin yönetimin geçen yıl değişmesi ile gün yüzüne çıktı. Kuruluşu yarım asrı bulan dernek, Fatih Kur’an Kursu’nda dini eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştu. Derneğin gelirlerini bağışlar oluşturuyor. Yeni dernek başkanı İbrahim Altuntaş ile kardeşi İsmail Altuntaş, göreve geldikten sonra geçmişe dönük hesapları mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonrası, camii cemaatinin yaptığı yüklü miktardaki bağışların, yöneticiler tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi.

İKİ KARDEŞ VE ENİŞTEYE SUÇ DUYURUSU

Yapılan tespitler sonrası, derneğin mali işleri ile 22 yıldır ilgilenen Ahmet Ali Rıza Ay, ilahiyat fakültesinde görevli ağabeyi Mahmut Ay ile Ay kardeşlerin eniştesi de olan derneğin başkan yardımcısı Recep Öztekin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Üç şüpheliye yönelik “zimmet” soruşturması devam ederken, bu kez eski yöneticiler atağa geçti. Ahmet Ali Rıza Ay ile iki eniştesi, Kenan Yıldırım ve Recep Öztekin, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde. Yeni yönetimin yapmayı planladığı olağanüstü genel kurulun iptal edilmesi talep edildi.

Dilekçede, İbrahim Altuntaş, kardeşi İsmail Altuntaş ile Hasan Akay’ın, dernek yönetimini, hile ile ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, kısa süre içinde 34 yeni kişinin üye yapıldığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Ali Rıza Ay’ın da, derneğe girişine izin verilmediği öne sürüldü. Dava dilekçesine “Yeni yönetim belli bir gruba verilecek. Dernek tek elden yönetilecek” denildi.

‘CAMİ DERNEĞİNDE DERİN YAPILANMA’ İDDİASI

Davalı konumda yer alan dernek adına yapılan savunmada ise, “Bu kişiler yıllardır dernekte. Aylık 10 bin TL dernekten maaş almışlar. Ayrıca toplanan milyonlarca lira da zimmete geçirilmiş. Bu konuda savcılık soruşturması sürüyor. Davacılardan Kenan Yıldırım ve Recep Öztekin de, Ahmet Ali Rıza Ay’ın eniştesi. Recep Öztekin, dernekteki derin yapılanmanın odağında yer alıyor” denildi. Savunma dilekçesinde, davanın reddine karar verilmesi istendi. Mahkeme verdiği ara kararla olağanüstü genel kurul kararını tedbiren durdu. Karar geçen günlerde taraflara tebliğ edildi.

Öte yandan, üç şüpheliye yönelik savcılık soruşturması ise devam ediyor. Savcılık başvurusunda, camiye yapılan bağışlarla, bu kişilerin kendilerine çeşitli illerde gayrimenkul aldıkları öne sürüldü. Savcılık başvurusunda, “Dernek, aile şirketi gibi kullanıldı” denilerek yapılan bağışların büyük bölümünün zimmete geçirildiği öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre, Cuma günleri ortalama 25-30 bin liralık bağış yapılmasına karşın, Ahmet Ali Rıza Ay, gelen paraları 5-6 bin lira olarak kayda geçti.

“BAĞIŞ PARALARI İLE ARSA, TARLA VE DAİRE ALDILAR”

Bu durumun 20 yılı aşkın bir süredir devam ettiği öne sürülerek, Ahmet Ali Rıza Ay’ın odasında 1 kilo 100 gram altının bulunduğu kaydedildi. Savcılık başvurusunda şüphelilerin kendileri ve aile üyeleri adına Kocaeli Şekerpınar’da, Çatalca Binkılıç ve Kabakça’da, İstanbul Başakşehir, Bahçeşehir ve Kayaşehir ile Afyon’da çok sayıda tarla, arsa, daire ve dükkân aldıkları iddia edildi. Dilekçede, “Bir kısım tapularda dernek odasında görülmüştür” denildi. Suç duyurusunun devamında “Şüphelilerin aleyhine olan somut delillerle dernek ve uhdelerinde bulunan başka bir vâkıfın 20 yıl sömürüldüğü anlaşılacaktır” ifadelerine yer verildi. Savcılık soruşturması devam ediyor.