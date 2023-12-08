FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 adet kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları ve 9 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.



