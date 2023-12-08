FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

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FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT


Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 adet kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları ve 9 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

S. NoFİRMA İSMİADRESİİLGİLİ KANUN MADDESİCEZA MİKTARI
(TL)		İPC KARARI TARİH VE NO – ŞAHİT NUMUNE İTİRAZ HAKKI TARİH VE NO
1Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi-24.10.2023-11729701
2Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi-23.10.2023-11728177
3Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi-24.10.2023-11731454
4Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi-24.102023 – 11731204
5Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 41.Mad. 1. Fık. d bendi46.159.00 TL.24.10.2023-11755912
6Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi24.10.2023-1730875
7Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1. Fık. a bendi24.10.2023-11730417
8Alamana Loj. İth. İhr. veTic. Ltd. Şti.Ali Kuşçu Mah. Darüşşafaka Cad. No:3/A Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. L bendi74.303 TL.27.02.2023-9034867
9Osman Mert BALOĞLUSeyyid Ömer Mah. Emrullah Efendi Sk. No:9/A Fatih/İSTANBUL4733 Sayılı Kanunun 8.Mad. 5. fıkra j bendi52.827 TL.10.10.2023-11410461
10Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1. Fık.a bendi-10.10.2023-11577023
11Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanun 41. Mad. 1. Fık. d bendi46.159.00 TL.06.10.2023-11505086
12Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. a bendi-10.10.2023-11577023
13Vinta İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. i bendi18.449 TL13.10.2023-11586399
14Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. ŞtiKocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul5996 Sayılı Kanunun 40. Mad.1 Fık. a bendiToplatılma İdari Yaptırım Kararı :06.10.2023
10.10.2023-11568234
#ilangovtr BASIN NO: ILN01946840