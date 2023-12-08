FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
FATİH İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 adet kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları ve 9 adet Şahit numune itiraz hakkı adreslerinden ayrıldıklarından ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
|S. No
|FİRMA İSMİ
|ADRESİ
|İLGİLİ KANUN MADDESİ
|CEZA MİKTARI
(TL)
|İPC KARARI TARİH VE NO – ŞAHİT NUMUNE İTİRAZ HAKKI TARİH VE NO
|1
|Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi
|-
|24.10.2023-11729701
|2
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi
|-
|23.10.2023-11728177
|3
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi
|-
|24.10.2023-11731454
|4
|Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi
|-
|24.102023 – 11731204
|5
|Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 41.Mad. 1. Fık. d bendi
|46.159.00 TL.
|24.10.2023-11755912
|6
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40.Mad. 1. Fık. a bendi
|24.10.2023-1730875
|7
|Sözcü Gıda ve Koz. Ltd.Şti.
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1. Fık. a bendi
|24.10.2023-11730417
|8
|Alamana Loj. İth. İhr. veTic. Ltd. Şti.
|Ali Kuşçu Mah. Darüşşafaka Cad. No:3/A Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. L bendi
|74.303 TL.
|27.02.2023-9034867
|9
|Osman Mert BALOĞLU
|Seyyid Ömer Mah. Emrullah Efendi Sk. No:9/A Fatih/İSTANBUL
|4733 Sayılı Kanunun 8.Mad. 5. fıkra j bendi
|52.827 TL.
|10.10.2023-11410461
|10
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1. Fık.a bendi
|-
|10.10.2023-11577023
|11
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanun 41. Mad. 1. Fık. d bendi
|46.159.00 TL.
|06.10.2023-11505086
|12
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. a bendi
|-
|10.10.2023-11577023
|13
|Vinta İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad. 1.Fık. i bendi
|18.449 TL
|13.10.2023-11586399
|14
|Burç İlaç ve Koz. Tic. Ltd. Şti
|Kocamustafapaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. No:125/4Fatih/İstanbul
|5996 Sayılı Kanunun 40. Mad.1 Fık. a bendi
|Toplatılma İdari Yaptırım Kararı :06.10.2023
10.10.2023-11568234
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01946840