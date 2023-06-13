Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı

Kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden gündeme dair değerlendirmeler yapan Fatih Portakal, Türkiye'de düşen doğum hızına dair ilginç bir tespitte bulundu.

Fatih Portakal doğum hızının düşmesini Başkanlık Sistemi'ne bağladı

Pek çok gazeteci gibi kendisine bir YouTube kanalı açan ve kendi adını taşıyan kanal üzerinden gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Fatih Portakal, 2022 Türkiye doğum hızının yüzde 1,62 olarak açıklanmasına dair bir değerlendirmede bulundu.

Ailelerin çocuk yapmama nedenlerini Başkanlık Sistemi'ne bağlayan Portakal şu ifadeleri kullandı:

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"Doğum hızının yüzde 1,62 olması 2022 yılında ne demek biliyor musunuz?

Tek kelimeyle cevap veriyorum çocuk yapmıyoruz!

Aileler çocuk yapmıyor, aileler çocuk yapmak istemiyor...

Bunun nedenleri ne diyecek olursanız en büyük nedeni 2018 yılında geçtiğimiz Başkanlık Sistemi"

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