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4 gol yiyen İstanbulspor'da Fatih Tekke: Rakibi elimizden kaçırdık

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-2 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından "Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi" dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 17:48
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Fatih Tekke: Rakibi elimizden kaçırdık

4 gol yiyen İstanbulspor'da Fatih Tekke: Rakibi elimizden kaçırdık
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok üzgün olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.
İkinci yarıda basit bir hatayla yapılan top kaybı sonucu frikikten golü yediklerini belirten Tekke, "Sonrasında basit goller yeme alışkanlığımız sürdü. Genel anlamda oyundan memnunum. Bireysel hatalar oldu. Bunlar oyun içinde var ama daha dikkatli olmak lazım. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var, bunlara odaklanmalıyız. Birisi bu maçtı ama rakibi elimizden kaçırdık." ifadelerini kullandı.
OLMADI
Takımın iki yarıda da ön alan baskısı yaparak oynadığını ifade eden Fatih Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İkinci yarıda set hücumunu rahatlıkla yapacağımız anları yakaladığımızda basit top kayıpları yaptık. Yetenekli bir oyuncunun frikikten attığı şutla golü yedik. Devre arasında oyuncularımıza "15-20 dakika bu oyunu götürürsek fırsat yakalayacağız" dedik ama olmadı. Sonrasında yine duran toptan golü yedik. Ethemi'nin sakatlığı vardı. O da çıkınca sıkıntı yaşadık. Oyunun son bölümünde istediklerimizi yerine getiremedik."
 

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