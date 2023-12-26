Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim imzayı atar atmaz Acun Ilıcalı da Panathinaikos için harekete geçti
Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşmasının ardından flaş bir hamleye imza attı.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı teknik direktör Fatih Terim'le anlaştığını resmen duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "İmparator Fatih Terim hoşgeldin. En iyi Türk teknik direktör takımın başına geçiyor" denildi.

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Terim'in yarın Atina'ya gelerek sözleşme imzalayacağı da açıklamaya eklendi.

Bu gelişmenin ardından bir hamle de televizyon patronu Acun Ilıcalı'dan geldi.

İddiaya göre Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in başında olacağı Panathinaikos'un maçlarını sahibi olduğu TV8,5'tan yayınlamak için harekete geçti.

Yunan basınında yer alan haberde Panathinaikos'un maçlarının artık Türkiye'den de canlı olarak yayınlanacağı ileri sürüldü.

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