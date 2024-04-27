Fatih Terim'e 20 milyon Euroluk şok

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Fatih Terim'e 20 milyon Euroluk şok
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in yıldız oyuncusu Fotis Ioannidis'e gelen teklif tecrübeli çalıştırıcıyı zora soktu.

Sporting, Panathinaikos'ta oynayan ve Fatih Terim'in gözdesi olan Fotis Ioannidis'i transfer etmek için kesenin ağzını açtı.

Panathinaikos'un genç forvet için talep ettiği ücret 20 milyon euro.

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre, Sporting, Ioannidis'i ısrarla istediği vurgulandı.

Sporting'in 24 yaşındaki Ioannidis ile ilk temasları kurduğu ve Panathinaikos'un bu oyuncu için 20 milyon euro beklediği ifade edildi.

Sporting'e yakın kaynaklar ise 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Sporting'in 20 milyon Euro'yu çoktan gözden çıkardığını belirtti.

Terim'in en güvendiği isim olan Ioannidis'in gitmesi halinde deneyimli teknik adamın forvette büyük sıkıntı yaşayacağı ifade edildi.

23 GOL ATTI

Fotis Ioannidis, bu sezon Panathinaikos formasıyla çıktığı 42 maçta 23 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Ioannidis'in sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek.

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