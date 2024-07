Fazıl Say Özgür Özel'in açığını yakaladı. 15. şarkıdaki detayı açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan ile geçtiğimiz günlerde bir röportaj gerçekleştirdi. Yapılan röportajda gündem olan konu ise Özel’in en çok dinlediği 15 şarkıyı açıklaması oldu.

Listede Ahmet Kaya’dan Cem Karaca’ya, Sezen Aksu’dan Zülfü Livaneli’ye birçok sanatçının şarkıları yer alırken son sırada ise Berlin Filarmoni Orkestrası yer aldı. Özel’in müzik listesi sosyal medyada da gündem olunca ünlü piyanist Fazıl Say’da konu hakkında yorumlarını açıkladı.

Instagram hesabından konu hakkında açıklama yapan Fazıl Say, listeyi görünce bir anlık bilinçsel bir düşüş yaşadığını ifade eden Say, Özel’in şarkı listesindeki birbirinden farklı müzik türlerini ise “her kesime bir şarkı” olarak yorumladı.

15. ŞARKIDAKİ DETAY

Şarkı listesinin son sırasında yer alan ‘Berlin Filarmoni Orkestrası’nın üzerinde yoğunlaşan Fazıl Say, bunun bir şarkı ismi olmadığını, orkestra ismi olduğunu ve Özel’in bunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Say açıklamasının sonunda ise Arabesk listesine değindi ve Özel’e “Gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil!!!” ifadesini kullandı.

İşte Fazıl Say’ın Özgür Özel’e yönelttiği şarkı listesi eleştirisi:

“CHP genel başkanı Özgür Özel’ in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık “bilinçsel düşüş” yaşadım.

Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; “her kesime bir şarkı” listesi oluşmuş.

Amma velakin;

15. Sıradaki şarkı dikkatimi çekti. “Berlin Filarmoni Orkestrası” !!! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrasından Beethoven 7. Senfoni mi ? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.

Yani

Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. 200 kayıdını bilirler..

Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz.

Bir de; “Yiğidim aslanım” şarkısı , Özgür beyin listesinde; müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta baya şaşırdım, yayınevleri , telif kurumları , böyle bildirmişler. O isimli şarkının yanına o ilave lazımmış , CHP’yi biz de bu konuda uyaralım.

Arabesk listeye gelince de;

Gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil!!!”